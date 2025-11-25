Забота о себе
10:43, 25 ноября 2025

Мужчины и женщины обсудили последствия секса с лучшими друзьями

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Пользователи сети, решившиеся на секс с лучшими друзьями, рассказали о последствиях этого опыта. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи отметили, что для них подобные истории закончились браком.

Мы поженились. И брак длился 33 года, пока ее не стало из-за рака груди

Noble_Gas_7485пользователь Reddit

Некоторым мужчинам и женщинам после такого опыта было трудно общаться с новыми избранниками друзей.

Было сложно, но мы оба справились. Когда он начал встречаться с девушкой вскоре после этого, она не захотела, чтобы мы были друзьями, и он на некоторое время перестал со мной разговаривать. Вернулся, когда они расстались. Долгое время мы были близки, но как только заключили браки, то, естественно, просто разошлись и перестали общаться

mungkittyпользовательница Reddit

Другие рассказали, что секс на одну ночь вылился в неловкий и недолгий роман.

Это продолжалось три месяца, и все мои личностные черты стали для нее странными, незрелыми и раздражающими. Я пошел к психологу, потому что думал, что проблема во мне. Она сказала всем нашим друзьям, что собиралась меня бросить, но медлила, потому что не хотела обижать меня. В итоге она все же сделала это: позвонила пьяная в тот момент, когда я был на поминках по моему дедушке

Bright-Outcome1506пользователь Reddit

Ранее выросшие дети секс-работниц рассказали, как этот опыт повлиял на их жизнь. Одна из женщин призналась, что им с братьями и сестрами рано пришлось повзрослеть, однако все они в итоге выросли достойными людьми.

