Выросшие дети секс-работниц рассказали о своем опыте

Выросшие дети секс-работниц рассказали, как этот опыт повлиял на их жизнь. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из женщин рассказала, что им с братьями и сестрами рано пришлось повзрослеть, однако все они в итоге выросли достойными людьми.

Моя мать торговала собой за наркотики. Мне до сих пор трудно налаживать отношения с мужчинами — в детстве вокруг было слишком много «дядей». Забавный факт: в молодости я работала в полиции. Мои коллеги были старше меня на 15 лет, мне был 21 год. Они вспоминали, как несколько раз арестовывали мою мать на трассе. Довольно сюрреалистично NihilistPorcupine99 пользовательница Reddit

Другая посетовала, что мать пристрастила ее к такому же образу жизни.

Моя мать была проституткой и прыгала от мужчины к мужчине. Забеременела она от моего отца обманом. Ходят слухи, что мать подставила его, когда он отказался на ней жениться. В итоге его застрелил полицейский, когда мне был год. Она научила меня жить за счет мужчин. Я всегда ненавидела эту часть себя, потому что она досталась мне от нее, но успешно работала стриптизершей в течение 13 лет, хотя получила два высших образования и пять лет управляла небольшим бизнесом Petitepiranha пользовательница Reddit

Еще один пользователь признался, что до сих пор ненавидит мать за то, что она заставила его испытывать.

Моя мать была стриптизершей и проституткой. Иногда я ненавижу ее за это. Отстой, когда твои родители делают что-то, заставляющее тебя чувствовать себя ужасно из-за всего, что они тебе покупают. Трудно быть 10-летним или 12-летним и знать все это. Так что не думаю, что люди с детьми должны идти в секс-работу. Они не понимают, что чувствуют их дети Ryandubyah пользователь Reddit

