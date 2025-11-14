Забота о себе
07:01, 14 ноября 2025Забота о себе

Случайно пославшие откровенные фото посторонним люди рассказали о последствиях ошибки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Люди, случайно пославшие откровенные фото посторонним, рассказали о последствиях этой ошибки. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одних такие инциденты превратились в семейную шутку. Например, один пользователь рассказал, что сделал фотогалерею своего телефона заставкой для Apple TV.

Вечером мы с женой сделали несколько фотографий наших пьяных выходок, а на следующий день они появились на экране телевизора перед нашими детьми и моей тещей, пока мы были на свидании. Крупные планы, вращающиеся и парящие на нашем большом экране! Было неловко, но стыдиться нечего. Теперь это хорошая семейная шутка, тем более что теща не впервые видит мой член — когда нам с будущей женой было по 17, мы занялись этим в ее спальне, и она застала нас врасплох

undfinedпользователь Reddit

Другой мужчина случайно отправил обнаженное фото матери.

Мама сказала, что мой пенис, похоже, стал больше с тех пор, как она видела его в последний раз

jesuspoopmonsterпользователь Reddit
Еще одна девушка ошиблась адресатом, когда ждала покупательницу.

Отправила фотографию эрегированного члена бойфренда с нарисованным на нем смайликом женщине, собиравшейся купить у нас диван. Она все равно пришла, купила диван и ничего не сказала

Batonrouge69пользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали, какую самую большую ложь, на их взгляд, можно услышать от партнерши во время секса. Многие пользователи согласились, что главная ложь в постели — о размере пениса мужчины.

