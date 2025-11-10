Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 10 ноября 2025Забота о себе

Мужчины обсудили главную ложь партнерш во время секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: DavideAngelini / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали, какую самую большую ложь, на их взгляд, можно услышать от партнерши во время секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи согласились, что главная ложь в постели — о размере пениса мужчины.

«Он такой огромный». Ценю старания, но ты не обязана этого делать. Я знаю, какие у меня маленькие причиндалы и просто рад поучаствовать в движухе

Deftonemushroomпользователь Reddit

Другие намекнули, что девушкам на самом деле не нравятся «фанатские» комплекты постельного белья.

«Нет, я не возражаю против твоих простыней из "Звездных войн", думаю, они довольно сексуальные». Чушь!

douggold11пользователь Reddit
Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Некоторые мужчины предупредили, что женщины могут симулировать оргазм, потому что хотят угодить партнеру.

Когда я начал встретиться с теперь уже бывшей женой, она говорила, что испытывает множественные оргазмы. А за год или два до того, как мы развелись, она заявила, что на самом деле этого никогда не было и что она просто хотела его порадовать. Это просто раздавило меня

igottapwner85пользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили о самых непристойных комплиментах, которые они услышали в свой адрес. Один пользователь рассказал, что получил неприличный комплимент от отца своей бывшей избранницы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Россия ударила по применявшемуся для ударов по Белгородской области складу БПЛА ВСУ

    Микроблогеры заработали на закрытых Telegram-каналах почти миллиард рублей

    Назван простой способ повысить эффективность тренировок

    Россиянам раскрыли способ не попасть в ловушку при трудоустройстве

    Мужчины обсудили главную ложь партнерш во время секса

    Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    Конгрессмены в США достигли договоренностей для прекращения шатдауна

    Маск допустил исчезновение денег в будущем

    В России нашли способ поддержать промышленность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости