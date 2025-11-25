Мир
На Западе предсказали последствия реализации плана ЕС по Украине

Орсини: Мирный план ЕС по Украине направлен на разжигание нового конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Мирный план Европейского союза (ЕС) по Украине, предложенный в качестве ответа на аналогичную инициативу президента США Дональда Трампа, в действительности направлен на разжигание нового конфликта. Об этом заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье для газеты Il Fatto Quotidiano.

«Евросоюз представил встречный мирный план, который создает предпосылки для нового конфликта», — отметил эксперт.

По его словам, намерение европейских стран препятствовать соглашению по урегулированию конфликта приведет к гибели все большего числа украинских военнослужащих и дальнейшему отступлению Вооруженных сил Украины. «Для Украины все закончится плохо», — подчеркнул Орсини.

Ранее CBS News сообщил, что власти Украины согласились с разработанным администрацией Трампа мирным планом. Однако, по словам собеседника телеканала, некоторые пункты соглашения все еще нуждаются в доработке.

