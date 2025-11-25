Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 25 ноября 2025Мир

На Западе заявили об унижении НАТО Россией и США

HS: США помогли России добиться полного унижения НАТО благодаря мирному плану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

США помогли России добиться унижения НАТО благодаря положениям из мирного плана по конфликту на Украине, говорится в статье финской газеты Helsingin Sanomat (HS).

«Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне», — говорится в материале.

Профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг полагает, что поведение Соединенных Штатов якобы способно спровоцировать распад НАТО.

«Если НАТО развалится, то это произойдет из-за подобных действий», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге при атаке беспилотников погиб местный житель

    Бенгальский тигр выволок ловца крабов из лодки и растерзал на глазах у его приятелей

    Парень ночью сделал глоток воды и оказался в неотложке

    Передача Овечкина принесла его команде очередную победу

    Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

    На Западе заявили об унижении НАТО Россией и США

    Российский тревел-блогер нашел самый «русский» пляж в Европе

    ВСУ заминировали подходы к Отрадному

    Российские бойцы взяли в плен оставшихся без патронов боевиков ВСУ

    Зеленского предупредили о шатком положении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости