На Западе заявили об унижении НАТО Россией и США

HS: США помогли России добиться полного унижения НАТО благодаря мирному плану

США помогли России добиться унижения НАТО благодаря положениям из мирного плана по конфликту на Украине, говорится в статье финской газеты Helsingin Sanomat (HS).

«Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне», — говорится в материале.

Профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг полагает, что поведение Соединенных Штатов якобы способно спровоцировать распад НАТО.

«Если НАТО развалится, то это произойдет из-за подобных действий», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.