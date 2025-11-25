Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:38, 25 ноября 2025Экономика

Назван главный претендент на пост главы Федрезерва США

Bloomberg: Советник Трампа по экономике является фаворитом на пост главы ФРС
Дмитрий Воронин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт является главным претендентом на пост главы выполняющей в США функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, назвавших Хассетта фаворитом, он является близким союзником Трампа, которого последний хорошо знает и которому доверяет. При этом оговаривается, что, поскольку глава Белого дома известен склонностью принимать неожиданные решения, назвать кандидатуру окончательной сейчас нельзя.

Хассетт, как считается, тесно разделяет взгляды Трампа на экономику, в том числе на необходимость снижения процентных ставок, пишет агентство, напоминая, что буквально на днях советник главы государства заявил, что «снижал бы ставки прямо сейчас», поскольку «данные говорят о том, что мы должны это сделать».

Дональд Трамп еще до возвращения в президентское кресло принялся нещадно критиковать главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставки. Так, 30 июля, после того как Федрезерв сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, республиканец назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал сместить его.

Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года. В августе Трамп заявлял о наличии у него четырех кандидатов ему на замену.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил 25 ноября CNBC, что Дональд Трамп, скорее всего, объявит о своем выборе председателя ФРС в течение следующего месяца, до начала рождественских праздников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из мирного плана по Украине исчез «деликатный вопрос» территорий. Кто настоял на изменениях и как отреагировали в России?

    Захарова высказалась о своем идеальном выходном

    В офисе Зеленского обозначили срок прекращения огня на Украине

    Постсоветскую страну назвали находящейся на грани банкротства

    «Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США

    Названа цена самой многокомнатной квартиры в России

    Невролог назвал лучшие позы для сна

    Россиян предупредили о штрафе за интерес к соседям

    На Западе предсказали последствия реализации плана ЕС по Украине

    Ольга Серябкина опубликовала фото в микрошортах и прозрачной кофте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости