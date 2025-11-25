Несколько российских аэропортов ограничили полеты на фоне атаки беспилотников

Росавиация: Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили полеты

Несколько российских аэропортов ограничили полеты на фоне атаки беспилотников. Не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Сочи, Геленджика и Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры вводятся из соображений безопасности.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в Краснодарском крае пострадал один человек. Как стало известно, обломки украинского беспилотника упали на частный дом, пострадавшего госпитализировали.

В Геленджике в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома, в одном из них начался пожар. Пострадал один человек, мужчина находился на улице и получил ранение ноги.