Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:33, 25 ноября 2025Путешествия

Несколько российских аэропортов ограничили полеты на фоне атаки беспилотников

Росавиация: Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Несколько российских аэропортов ограничили полеты на фоне атаки беспилотников. Не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Сочи, Геленджика и Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры вводятся из соображений безопасности.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в Краснодарском крае пострадал один человек. Как стало известно, обломки украинского беспилотника упали на частный дом, пострадавшего госпитализировали.

В Геленджике в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома, в одном из них начался пожар. Пострадал один человек, мужчина находился на улице и получил ранение ноги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Численность ВСУ, территориальные вопросы и членство в НАТО. Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию на Украине?

    В России отказались подтвердить смерть «крабового короля»

    Россиянам назвали количество коротких рабочих недель в 2026 году

    Стало известно о ликвидации двух наемников ВСУ из Перу

    В США допустили скорое завершение конфликта на Украине

    Пушилин рассказал о разрушении участка канала Северский Донец — Донбасс

    В российском регионе грузовик загорелся после падения обломков беспилотника

    Несколько российских аэропортов ограничили полеты на фоне атаки беспилотников

    Девушка одной фразой отбила у родственников желание задавать вопросы про ее бойфрендов

    В «Ростехе» рассказали о способности российского ОПК быстро адаптироваться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости