17:42, 25 ноября 2025Наука и техника

Обнаружена удивительная связь между уровнем холестерина и риском диабета

CD: Снижение уровня «плохого» холестерина может повышать риск диабета 2-го типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Снижение уровня «плохого» холестерина LDL, которое обычно считают победой для сердечно-сосудистой системы, может парадоксальным образом повышать риск диабета 2-го типа. К такому выводу пришли исследователи Неаполитанского университета Федерико II, проанализировав данные почти 14 тысяч взрослых. Результаты работы опубликованы в Cardiovascular Diabetology (CD).

Авторы обнаружили: чем ниже был уровень LDL-холестерина, тем выше оказывался риск впервые получить диагноз диабета — независимо от того, принимал человек статины или нет. Каждый скачок LDL на 10 миллиграммов на децилитр снижал вероятность диабета примерно на 10 процентов, а у людей с очень высоким LDL (≥131 миллиграммов на децилитр) риск развития болезни был минимальным. При этом статины действительно увеличивали вероятность диабета во всех группах, но общий тренд оставался неизменным: низкий LDL-холестерин сам по себе связан с повышенным риском нарушения углеводного обмена.

Исследователи отмечают, что результаты согласуются с данными генетических работ: мутации, которые понижают LDL, часто одновременно повышают риск диабета. Это указывает на общий биологический механизм, не связанный напрямую с приемом статинов. По мнению авторов, полученные данные могут изменить подходы к оценке риска диабета и помочь врачам более взвешенно назначать терапию, ориентируясь не только на целевые уровни холестерина, но и на индивидуальные метаболические особенности пациента.

Ранее стало известно, что доступный препарат метформин оказался способен снижать потребность в инсулине у пациентов с диабетом 1-го типа.

