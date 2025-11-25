Под Парижем задержали подозреваемого в ограблении Лувра

Le Parisien: Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра

Полиция задержала четвертого подозреваемого по делу об ограблении французского музея Лувр. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, мужчина был задержан утром 25 ноября в парижском регионе Иль-де-Франс неподалеку от столицы страны. Известно, что он уже попадал в поле зрения правохранителей. Задержанный проживает в парижском пригороде Обервилье, департамент Сен-Сен-Дени.

Также журналисты отмечают, что перед задержанием полицейские более месяца вели скрытое наблюдение за ним. Личность фигуранта дела не раскрывается, но, по данным властей, теперь все предполагаемые злоумышленники, ограбившие Лувр, задержаны.

Ранее стало известно, что французские журналисты-расследователи указали на существенные недостатки в системе безопасности Лувра.