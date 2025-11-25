Мир
Премьер Словакии назвал способ улучшить имидж Евросоюза

Фицо: ЕС следует подключиться к урегулированию на Украине, чтобы улучшить имидж
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Евросоюз может улучшить свой имидж, но для этого нужно принимать активное участие в урегулировании украинского конфликта. С таким мнением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его обращение опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Думаю, что на этой стадии переговоров о мирном плане Союз мог бы слегка улучшить свой имидж как серьезной международной организации, у которой однако нет свой собственной внешней политики», — сказал политик, отметив, что Евросоюз также не может влиять на важнейшие мировые события.

Ранее Фицо заявил, что Россия выйдет из украинского конфликта победителем, если план США по урегулированию ситуации будет подписан.

