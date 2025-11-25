Раскрыт тип атаковавших регионы России украинских дронов

Shot: ВСУ ударили по регионам России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по регионам России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Канал также раскрыл сведения о том, что украинские дроны несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.

По предварительным данным, беспилотники запускали с территории трех областей Украины.

Ранее Минобороны РФ заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. Было выпущено 249 беспилотников, большую часть которых — 116 — сбили над акваторией Черного моря.