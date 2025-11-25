Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 25 ноября 2025Россия

Раскрыт тип атаковавших регионы России украинских дронов

Shot: ВСУ ударили по регионам России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по регионам России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Канал также раскрыл сведения о том, что украинские дроны несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.

По предварительным данным, беспилотники запускали с территории трех областей Украины.

Ранее Минобороны РФ заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. Было выпущено 249 беспилотников, большую часть которых — 116 — сбили над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно место запуска атаковавших регионы России беспилотников

    Макрон назвал главную гарантию безопасности для Украины

    Мужчины и женщины обсудили последствия секса с лучшими друзьями

    Чемезов словами «противникам не снились» высказался об объемах производства оружия Россией

    Силуанов повторил обещание бороться с теневой экономикой

    Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде

    В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

    Макрон выступил против «капитуляции» Украины по мирному плану США

    США пообещали Украине достижение ее целей за счет принятия мирного плана

    Рубио отказался от встреч с Каллас

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости