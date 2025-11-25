Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 25 ноября 2025Россия

Стало известно место запуска атаковавших регионы России беспилотников

Shot: Запускать БПЛА для ударов по регионам РФ могли из трех областей Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по регионам России могли из трех областей Украины. Об этом стало известно Shot.

По данным канала, дроны могли запускать из Одесской, Николаевской, а также из Полтавской областей, в том числе, с аэродрома «Кременчуг».

Предварительно, речь идет об атаке беспилотниками типа FP-1, которые, несли в себе до 60 килограммов взрывчатки.

Ранее Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По регионам России было выпущено 249 беспилотников, большую часть которых — 116 — сбили над Черным морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно место запуска атаковавших регионы России беспилотников

    Макрон назвал главную гарантию безопасности для Украины

    Мужчины и женщины обсудили последствия секса с лучшими друзьями

    Чемезов словами «противникам не снились» высказался об объемах производства оружия Россией

    Силуанов повторил обещание бороться с теневой экономикой

    Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде

    В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

    Макрон выступил против «капитуляции» Украины по мирному плану США

    США пообещали Украине достижение ее целей за счет принятия мирного плана

    Рубио отказался от встреч с Каллас

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости