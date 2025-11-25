Стало известно место запуска атаковавших регионы России беспилотников

Shot: Запускать БПЛА для ударов по регионам РФ могли из трех областей Украины

Запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по регионам России могли из трех областей Украины. Об этом стало известно Shot.

По данным канала, дроны могли запускать из Одесской, Николаевской, а также из Полтавской областей, в том числе, с аэродрома «Кременчуг».

Предварительно, речь идет об атаке беспилотниками типа FP-1, которые, несли в себе до 60 килограммов взрывчатки.

Ранее Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По регионам России было выпущено 249 беспилотников, большую часть которых — 116 — сбили над Черным морем.