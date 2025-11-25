Россия
Раскрыто число слов в русском языке

Филолог Киселева заявила, что русский язык содержит минимум 200 тысяч слов
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Русский язык содержит минимум 200 тысяч слов, у которых зафиксировано написание и значение. Об этом заявила главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева, чьи слова приводит РИА Новости.

«Можно заглянуть в академический орфографический ресурс "Академос", который показывает, как слова пишутся. В нем сейчас больше 200 тысяч единиц русского языка – слов, первых частей слов (кибер-, радио-, мини-), собственных имен», — пояснила она.

По ее словам, точное число слов подсчитать невозможно, так как в русском языке из множества слов можно получить новое производное. Иностранцу, отметила филолог, чтобы понимать русскую речь, достаточно знать две-три тысячи слов и уметь составлять из них понятные предложения.

Ранее военный эксперт Алексей Живов увидел в «Толковом словаре государственного языка Российской Федерации», разработанном Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ), признаки «украинства».

