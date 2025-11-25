Расправа над пенсионеркой раскрыла подпольный пансионат для пожилых россиян

В Петербурге требуют закрыть частный пансионат, где пенсионерка убила соседку

В Санкт-Петербурге прокурата требует закрыть подпольный частный пансионат для пожилых россиян, в котором 94-летняя постоялица расправилась с 84-летней соседкой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

По данным правоохранителей, речь идет о доме престарелых, который работал в одном из частных коттеджей, расположенных на территории Старо-Паново в Красносельском районе. Проведенная проверка вскрыла ряд грубейших нарушений.

Выяснилось, что некий бизнесмен организовал пансионат для пожилых и граждан с ограниченными возможностями здоровья с круглосуточным проживанием и уходом в арендованном доме без необходимых разрешений и соблюдения требуемых законодательством норм.

26 августа стало известно, что 94-летняя женщина забила до смерти соседку по комнате. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и гематому, ее госпитализировали, однако спасти не смогли.

