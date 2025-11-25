Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 25 ноября 2025Силовые структуры

Расправа над пенсионеркой раскрыла подпольный пансионат для пожилых россиян

В Петербурге требуют закрыть частный пансионат, где пенсионерка убила соседку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге прокурата требует закрыть подпольный частный пансионат для пожилых россиян, в котором 94-летняя постоялица расправилась с 84-летней соседкой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

По данным правоохранителей, речь идет о доме престарелых, который работал в одном из частных коттеджей, расположенных на территории Старо-Паново в Красносельском районе. Проведенная проверка вскрыла ряд грубейших нарушений.

Выяснилось, что некий бизнесмен организовал пансионат для пожилых и граждан с ограниченными возможностями здоровья с круглосуточным проживанием и уходом в арендованном доме без необходимых разрешений и соблюдения требуемых законодательством норм.

26 августа стало известно, что 94-летняя женщина забила до смерти соседку по комнате. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и гематому, ее госпитализировали, однако спасти не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о явке с повинной по Буче

    Захарова посоветовала Финляндии построить туалеты у границы с Россией

    Силуанов высказался о ненадежности доллара

    Сразу трое годовалых воспитанников российского детдома попали в больницу с травмами

    Россиян призвали готовить машины к зиме

    Сенатора отстранили от работы из-за выходки с паранджой

    Под Москвой школьница проглотила острый инструмент стоматолога

    Продюсеру «Ласкового мая» Разину посоветовали ждать «эффекта домино» после заведения дела

    Лавров призвал Каллас учить историю

    Европейцы захотели расширить совместное с Украиной военное производство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости