В доме престарелых до смерти забили 84-летнюю россиянку

В частном пансионате Санкт-Петербурга 94-летняя женщина забила до смерти соседку по комнате. Об этом сообщает «Конкретно.ру».
По данным источника, пенсионерка напала на 84-летнюю потерпевшую и стала наносить ей побои утром 26 августа. Драку разняла сотрудница пансионата. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и гематому у глаза, ее госпитализировали, однако спасти так и не смогли.
Причина конфликта между женщинами неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина устроил резню в квартире бывшей жены.