В доме престарелых до смерти забили 84-летнюю россиянку

В Санкт-Петербурге 94-летняя постоялица пансионата убила соседку

В частном пансионате Санкт-Петербурга 94-летняя женщина забила до смерти соседку по комнате. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным источника, пенсионерка напала на 84-летнюю потерпевшую и стала наносить ей побои утром 26 августа. Драку разняла сотрудница пансионата. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и гематому у глаза, ее госпитализировали, однако спасти так и не смогли.

Причина конфликта между женщинами неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина устроил резню в квартире бывшей жены.

