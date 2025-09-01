Силовые структуры
11:45, 1 сентября 2025Силовые структуры

В доме престарелых до смерти забили 84-летнюю россиянку

В Санкт-Петербурге 94-летняя постоялица пансионата убила соседку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В частном пансионате Санкт-Петербурга 94-летняя женщина забила до смерти соседку по комнате. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным источника, пенсионерка напала на 84-летнюю потерпевшую и стала наносить ей побои утром 26 августа. Драку разняла сотрудница пансионата. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и гематому у глаза, ее госпитализировали, однако спасти так и не смогли.

Причина конфликта между женщинами неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина устроил резню в квартире бывшей жены.

