Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:08, 26 ноября 2025Бывший СССР

Рисунок снайпера спас жизнь российскому бойцу

Рисунок снайпера Толстоусовой спас жизнь российскому бойцу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rifqi Ali Ridho / Unsplash

Рисунок художницы-снайпера Юлии Толстоусовой с позывным Чечня однажды спас жизнь бойцу. Она рассказала об этом случае в интервью RT.

«Подарила портрет в рамке с плотной металлической подложкой, он его положил в карман за сиденьем. А когда в машину прилетел FPV-дрон, то эта рама задержала осколки, только шею бойцу посекло», — поведала она.

По словам снайпера, впоследствии боец звонил ей и выражал ей благодарность.

Ранее нательный крест спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Российские бойцы попали под обстрел и были вынуждены отступать. После поверки командир недосчитался одного человека — командира штабной машины. Когда его нашли, солдат стоял на коленях и плакал. Военнослужащий держал в руках деревянный крест, в котором застряла пуля от снайперской винтовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Популярные продукты связали с ростом риска рака легких

    Рисунок снайпера спас жизнь российскому бойцу

    В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

    «Первые признаки появились в 22 года». Как россияне становятся алкоголиками и как распознать зависимость у близкого?

    Вышел последний сезон «Очень странных дел». Как этот сериал стал культовым и почему весь мир ждет его финала?

    Аэропорт российского города приостановил полеты

    Названа цель ночного удара «Кинжалами» по Киеву

    День траура объявили 26 ноября в районе российского региона

    Экс-разведчик предрек скорую смерть Буданова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости