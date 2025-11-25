Рисунок снайпера спас жизнь российскому бойцу

Рисунок снайпера Толстоусовой спас жизнь российскому бойцу

Рисунок художницы-снайпера Юлии Толстоусовой с позывным Чечня однажды спас жизнь бойцу. Она рассказала об этом случае в интервью RT.

«Подарила портрет в рамке с плотной металлической подложкой, он его положил в карман за сиденьем. А когда в машину прилетел FPV-дрон, то эта рама задержала осколки, только шею бойцу посекло», — поведала она.

По словам снайпера, впоследствии боец звонил ей и выражал ей благодарность.

Ранее нательный крест спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Российские бойцы попали под обстрел и были вынуждены отступать. После поверки командир недосчитался одного человека — командира штабной машины. Когда его нашли, солдат стоял на коленях и плакал. Военнослужащий держал в руках деревянный крест, в котором застряла пуля от снайперской винтовки.