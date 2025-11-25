Путешествия
Россиянин привез на родину голову крокодила из Вьетнама и лишился ее в аэропорту

Таможенники задержали в аэропорту Уфы россиянина с головой крокодила из Вьетнама
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

В аэропорту Уфы таможенники лишили россиянина чучела, которое он привез с собой на родину после отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Мужчину задержали во время прохождения «зеленого коридора». В его багаже сотрудники службы обнаружили высушенную голову крокодила. Документов на покупку и сертификатов на ввоз деривата у путешественника не было, он объяснил это тем, что не знал о декларировании подобных товаров.

Вьетнамский сувенир изъяли и направили на оценку экспертам, чтобы те выяснили, является ли рептилия охраняемым видом. «По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение», — сообщил исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Аэропорт Уфа» Константин Архиреев.

Ранее россиянка привезла на родину с Кубы сигары на миллион рублей и нарвалась на уголовное дело. Женщина заявила, что привезенное — подарки от кубинских друзей.

