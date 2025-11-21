Путешествия
Россиянка привезла на родину с Кубы сигары на миллион рублей и нарвалась на уголовное дело

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Российская туристка побывала на Кубе и привезла на родину сигары на миллион рублей, однако попалась таможенникам и нарвалась на уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Россиянка прилетела в московский аэропорт Шереметьево из Варадеро. В ходе проверки багажа таможенники обнаружили у нее 75 сигар в трех деревянных коробках. Их общая стоимость — миллион рублей.

Женщина заявила, что привезенное — подарки от кубинских друзей. Также она стала утверждать, что о таможенных правилах и необходимости декларирования она не знала. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере. Ей может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее россиянка вернулась из Дубая с подарками от родственников и оказалась под угрозой тюрьмы. Она хотела провезти браслет и кольцо из белого металла со вставками из бриллиантов, а также дорогое колье. Их стоимость оценили в 11,7 миллиона рублей.

