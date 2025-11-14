Россиянка вернулась из Дубая с подарками от родственников и оказалась под угрозой тюрьмы

Россиянка вернулась из Дубая на родину с ювелирными украшениями бренда Van Cleef & Arpels, была задержана таможенниками и оказалась под угрозой тюрьмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.

Уточняется, что женщину остановили в московском аэропорту Домодедово для дополнительных проверок во время прохождения «зеленого коридора». Таможенники обнаружили в ее ручной клади инвойс (официальный документ для выставления счета на оплату — прим. «Ленты.ру»), на самой же прибывшей были надеты браслет и кольцо из белого металла со вставками из бриллиантов, а также дорогое колье. Их стоимость оценили в 11,7 миллиона рублей.

Экспертиза установила, что привезенное является оригиналом и изготовлено из золотого сплава 750 пробы. Женщину попросили снять украшения. Она, в свою очередь, заявила, что ювелирные изделия — подарки родственников. По ее словам, о необходимости их декларирования она не знала.

Ранее в Домодедово задержали пассажира из-за кулона люксового бренда в багаже. Из Бахрейна транзитом через Дубай мужчина вез украшение бренда AL ROMAIZAN Gold And Jewellery в форме головы женщины, а также серьги и цепочки. Изделия оценили в более чем пять миллионов рублей.