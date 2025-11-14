Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:50, 14 ноября 2025Путешествия

Россиянка вернулась из Дубая с подарками от родственников и оказалась под угрозой тюрьмы

В аэропорту Домодедово задержали россиянку с украшениями на 11,7 миллиона рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Россиянка вернулась из Дубая на родину с ювелирными украшениями бренда Van Cleef & Arpels, была задержана таможенниками и оказалась под угрозой тюрьмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.

Уточняется, что женщину остановили в московском аэропорту Домодедово для дополнительных проверок во время прохождения «зеленого коридора». Таможенники обнаружили в ее ручной клади инвойс (официальный документ для выставления счета на оплату — прим. «Ленты.ру»), на самой же прибывшей были надеты браслет и кольцо из белого металла со вставками из бриллиантов, а также дорогое колье. Их стоимость оценили в 11,7 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Экспертиза установила, что привезенное является оригиналом и изготовлено из золотого сплава 750 пробы. Женщину попросили снять украшения. Она, в свою очередь, заявила, что ювелирные изделия — подарки родственников. По ее словам, о необходимости их декларирования она не знала.

Ранее в Домодедово задержали пассажира из-за кулона люксового бренда в багаже. Из Бахрейна транзитом через Дубай мужчина вез украшение бренда AL ROMAIZAN Gold And Jewellery в форме головы женщины, а также серьги и цепочки. Изделия оценили в более чем пять миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости