Россиянка пришла в суд с оружием против вампиров

В Омске 50-летняя женщина попыталась пронести на заседание суда осиновый кол

В Омске 50-летняя местная жительница явилась в суд с осиновым колом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, инцидент произошел в Центральном районном суде города. Оружие против вампиров в сумочке у россиянки во время досмотра обнаружили приставы. На вопросы правоохранителей женщина пояснила, что носит кол для защиты от темных сил, заявив, что деревянный предмет ее талисман.

Несмотря на протесты женщины, судебные приставы изъяли кол.

