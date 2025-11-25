Россиянка уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

В Одинцово женщина уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

В Одинцово приготовление еды закончилось происшествием — россиянка случайно уронила своего семимесячного ребенка в кастрюлю с кипящим супом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, все произошло в Лесном городке. Младенец находился на руках у женщины во время готовки и упал прямо в кастрюлю. Он был госпитализирован, врачи диагностировали у ребенка 90 процентов ожогов тела.

Сейчас медики борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалый мальчик едва не лишился зрения из-за промывания носа.