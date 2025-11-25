Российские бойцы взяли в плен восемь оставшихся без патронов боевиков ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» в поселке Тихое Днепропетровской области захватили в плен восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которых закончились патроны. Об этом рассказал РИА Новости старший стрелок 36-й бригады с позывным «Зов».

«Мы окружили этот подвал с прострелами, зашли туда - они сидели уже без патронов, без всего. Сразу сказали, что сдаются», — сказал собеседник агентства.

После этого они доложили командованию о пленении и провели первичный допрос. «Всего взяли восемь человек. В одном месте», — отметил он.

Ранее попавший в плен солдат ВСУ Иван Сидельник заявил, что командиры намеренно запугивают украинских военнослужащих, говоря о том, что российские солдаты жестоко обращаются с пленными. По его словам, российские солдаты не проявляют жестокости по отношению к пленным, так как уже воспринимают их как побежденным. Сидельник отметил, что достаточно выполнять приказания.