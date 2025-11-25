Путешествия
19:37, 25 ноября 2025Путешествия

Российские туристы спасли десятки человек в затопленном городе Вьетнама

Российские туристы спасли 40 человек в затопленном Нячанге
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Mash на спорте»

Российские туристы на катерах спасли десятки человек в затопленном Нячанге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Уточняется, что местные жители вьетнамского города оказались в ловушке из-за самого мощного потопа за последние почти 30 лет. В это время россияне, отдыхавшие в Нячанге, укрылись в домах, а позже начали эвакуировать вьетнамцев. Всего удалось вызволить 40 человек. Затем к ним присоединились и другие туристы из РФ.

Они организовали точки сбора гуманитарной помощи, развозили еду в пункты раздачи, очищали пляжи от мусора.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с россиянами более чем на сутки застрял на окруженном водой мосту во Вьетнаме — вокруг размыты дороги, отсутствует помощь. Среди пассажиров — дети до 14 лет и несколько людей с диабетом.

    Все новости