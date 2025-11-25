Российский боец закрыл собой раненых во время взрыва украинского FPV-дрона

Боец Шамсутдинов закрыл собой раненых во время взрыва украинского FPV-дрона

Боец Альберт Шамсутдинов закрыл собой раненых во время взрыва украинского FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Рядовой сам также получил увечье. Он занимался эвакуацией сослуживцев и доставкой боеприпасов, когда все случилось.

box#4162823

Шамсутдинов оттолкнул товарищей от взрыва в безопасное место. Он оказал себе необходимую помощь и довел группу до точки сбора, сохранив жизни военных.

До этого стало известно, что в Забайкальском крае ветеран спецоперации записал видеообращение с просьбой о помощи.

Солдат утверждал, что без дров остался не только он, но и его родители. Он рассказал, что на протяжении долгого времени пытается узаконить заготовку дров, однако не получает согласования от местных чиновников.

Власти же отметили, что не могут прояснить ситуацию.