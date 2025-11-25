Мир
Союзники Украины приняли неожиданное решение по плану США

Премьер Британии Стармер: Союзники Украины решили работать с мирным планом США
Союзники Украины решили работать над существующим проектом мирного плана, предложенным США, а не разрабатывать новый документ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Reuters.

«Что касается текста мирного соглашения [по Украине], над которым сейчас идет работа в Женеве (...) По нему был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с уже существующим текстом. Хотя некоторые его части неприемлемы, а другие важны, было принято решение не создавать альтернативный план», — сообщил глава британского правительства.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что украинские власти согласились с разработанным администрацией президента США Дональда Трампа мирным планом по урегулированию конфликта с Россией.

24 ноября несколько СМИ опубликовали европейский мирный план, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Отмечается, что среди ключевых отличий — территориальные вопросы, требование не сокращать численность Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 600 тысяч человек, а также скорейшее проведение выборов в стране.

При этом премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что никакого «альтернативного плана» у Европейского союза (ЕС) по Украине нет, а первоначальный план США из 28 пунктов «был скорректирован».

