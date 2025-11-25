США пообещали Украине достижение ее целей за счет принятия мирного плана

WSJ: Предложенный США мирный план обеспечит достижение основных целей Украины

Предложенный США мирный план обеспечит достижение основных целей Украины в урегулировании конфликта, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источника, такое обещание якобы сделали Киеву основные американские чиновники, разрабатывавшие план — спецпредставитель президента Стив Уиткофф, бизнесмен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь Марко Рубио. «Они в спешном порядке организовали встречу с украинскими и европейскими официальными лицами в Женеве и согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева, включая увеличение максимального размера украинских вооруженных сил и исключение положений, запрещающих членство Украины в НАТО», — отметило издание. В первом проекте плана эти положения присутствовали.

Газета также рассказала, что разработка началась с октябрьского приказа Трампа создать план прекращения конфликта по подобию остановки боевых действий в секторе Газа. Уиткофф и Кушнер начали писать его прямо во время обратного рейса с Ближнего Востока, добавил источник.

В этом же материале отмечено, что Стив Уиткофф принял решение о необходимости территориальных уступок со стороны Украины из-за слабого военного положения киевских войск.

Кроме того, Марко Рубио после публикации изначальной версии плана из 28 пунктов сообщил сенаторам, что на его составление повлиял «некий россиянин» — имелся в виду глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.