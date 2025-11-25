Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 25 ноября 2025Мир

США пообещали Украине достижение ее целей за счет принятия мирного плана

WSJ: Предложенный США мирный план обеспечит достижение основных целей Украины
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marco Bello / Reuters

Предложенный США мирный план обеспечит достижение основных целей Украины в урегулировании конфликта, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источника, такое обещание якобы сделали Киеву основные американские чиновники, разрабатывавшие план — спецпредставитель президента Стив Уиткофф, бизнесмен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь Марко Рубио. «Они в спешном порядке организовали встречу с украинскими и европейскими официальными лицами в Женеве и согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева, включая увеличение максимального размера украинских вооруженных сил и исключение положений, запрещающих членство Украины в НАТО», — отметило издание. В первом проекте плана эти положения присутствовали.

Материалы по теме:
Украина и США обсудили мирный план Трампа. Какие изменения в документ внес Киев и какой пункт вызвал больше всего споров?
Украина и США обсудили мирный план Трампа. Какие изменения в документ внес Киев и какой пункт вызвал больше всего споров?
24 ноября 2025
Численность ВСУ, территориальные вопросы и членство в НАТО. Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию на Украине?
Численность ВСУ, территориальные вопросы и членство в НАТО. Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию на Украине?
Сегодня

Газета также рассказала, что разработка началась с октябрьского приказа Трампа создать план прекращения конфликта по подобию остановки боевых действий в секторе Газа. Уиткофф и Кушнер начали писать его прямо во время обратного рейса с Ближнего Востока, добавил источник.

В этом же материале отмечено, что Стив Уиткофф принял решение о необходимости территориальных уступок со стороны Украины из-за слабого военного положения киевских войск.

Кроме того, Марко Рубио после публикации изначальной версии плана из 28 пунктов сообщил сенаторам, что на его составление повлиял «некий россиянин» — имелся в виду глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно место запуска атаковавших регионы России беспилотников

    Макрон назвал главную гарантию безопасности для Украины

    Мужчины и женщины обсудили последствия секса с лучшими друзьями

    Чемезов словами «противникам не снились» высказался об объемах производства оружия Россией

    Силуанов повторил обещание бороться с теневой экономикой

    Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде

    В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

    Макрон выступил против «капитуляции» Украины по мирному плану США

    США пообещали Украине достижение ее целей за счет принятия мирного плана

    Рубио отказался от встреч с Каллас

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости