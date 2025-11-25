Мир
Стало известно о главах делегаций на переговорах России и Украины

Axios: Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавил Костюков
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Предположительными главами делегаций России и Украины на переговорах в Абу-Даби являются руководители военных разведок двух стран. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Осведомленный источник сообщил, что главы военной разведки Украины и России должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме. Поездка [министра армии США Дэна] Дрисколла в Абу-Даби удивила стороны и изменила первоначальный план», — отмечается в публикации.

Предположительно, возможным главой российской делегации мог стать начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. В случае Украины речь идет о главе Главного управления разведки (ГУР) Кирилле Буданове (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Axios сообщил, что российские и украинские представители ведут прямые переговоры в Абу-Даби по вопросу урегулирования конфликта. По словам неназванного американского чиновника, украинские представители «согласились с планом», разработанным администрацией президента США Дональда Трампа. Однако он подчеркнул, что «осталось уладить некоторые незначительные детали».

