Стало известно о разгоне митинга во Львове

Пленный украинский военный рассказал о разгоне митингов во Львове

Пленный украинский военный 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал о разгоне митингов во Львове с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными. Его слова передает РИА Новости.

«Сестра выходила пару раз во Львове, и в Киеве собираются, но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся», — рассказал он.

Сидельник уточняет, что военкомат «может сорвать джекпот» в случае выхода большого количества мужчин на митинги на Украине. Он также рассказал о том, что против боевых действий выступают и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 ноября на майдане Независимости в Киеве начался митинг за отставку президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента страны Андрея Ермака. Это произошло на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.