Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 25 ноября 2025Мир

Стало известно о разговорах Рубио с разгневанными европейцами

WSJ: Рубио пришлось беседовать с разгневанными европейцами из-за плана США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Pool via Reuters

Госсекретарю США Марко Рубио пришлось беседовать с разгневанными представителями Европейского союза (ЕС) после обнародования деталей американского мирного плана по Украине. Об этом пишет The Wall Street journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что в ЕС начали опасаться провала идеи с предоставлением кредита Украине за счет российских замороженных активов из-за мирного плана США по урегулированию конфликта.

24 ноября сообщалось, что из мирного плана США убрали пункт об использовании замороженных активов России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в ОАЭ. Киев отправил туда Буданова

    «Таких у нас немало». Матвиенко объяснила, с кого из неработающих россиян она предлагает собирать деньги

    Орбакайте показала повзрослевшую дочь и удивила пользователей сети

    Российские подростки пойдут под суд за фотографирование железной дороги

    Ветеран СВО рассказал о приготовленной для самоподрыва гранате и неожиданном спасении

    На Украине заявили об ударе по портовой инфраструктуре Одессы

    Лавров обратился к Европе со словами «у вас были шансы, ребята»

    Выявлен скрытый триггер болезни Паркинсона

    Мир на Украине оказался невыгоден европейской оборонке. Перестанут ли падать ее акции?

    Врач опровергла три опасных заблуждения о прививках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости