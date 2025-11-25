Стало известно о разговорах Рубио с разгневанными европейцами

Госсекретарю США Марко Рубио пришлось беседовать с разгневанными представителями Европейского союза (ЕС) после обнародования деталей американского мирного плана по Украине. Об этом пишет The Wall Street journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что в ЕС начали опасаться провала идеи с предоставлением кредита Украине за счет российских замороженных активов из-за мирного плана США по урегулированию конфликта.

24 ноября сообщалось, что из мирного плана США убрали пункт об использовании замороженных активов России.