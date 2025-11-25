Мир
12:02, 25 ноября 2025

Раскрыты опасения ЕС из-за плана США по Украине

Politico: ЕС начал опасаться провала идеи с кредитом Украине за счет активов РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rob Stothard / Getty Images

В Европейском союзе (ЕС) начали опасаться провала идеи с предоставлением кредита Украине за счет российских замороженных активов из-за мирного плана США по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Некоторые европейские дипломаты опасаются, что вся идея предоставления репарационного кредита Украине с использованием замороженных российских активов рухнет, если в финальном проекте мирного соглашения будет содержаться ссылка на использование этих средств», — передает журнал.

