Суд не стал отдавать квартиру бабушке-скамерше в российском городе

Суд в Благовещенске не стал вставать на сторону пенсионерки в вопросе жилья

Суд в Благовещенске отказался возвращать квартиру бабушке-скамерше, сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

Женщина рассказала, что продала жилье после звонка «сотрудников ФСБ» летом 2024 года. По версии 65-летней пенсионерки, мошенники рассказали ей о якобы заведенных уголовных делах и потребовали взять кредиты на 1,3 миллиона рублей, а также оформить фиктивную продажу жилья. Пенсионерка выполнила инструкции и отправила деньги аферистам. Через два месяца квартиру купила другая женщина.

Позднее прежняя хозяйка потребовала отменить сделку, поскольку действовала под давлением. Суд отказал и признал, что покупка была честной.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести период заморозки средств при заключении сделок с недвижимостью для защиты добросовестных покупателей.

