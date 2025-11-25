Ценности
Сын Кадырова нарядился на 18-летие в худи с волком и одним словом

Карина Черных
Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам отметил 18-летие в худи с волком и одним словом. Ролик с празднования Кадыров-старший опубликовал в личном Telegram.

Именинник нарядился в разноцветное худи с принтом в виде ножей, патронов и автоматов, формирующих изображение белого волка. Кроме того, на вещь нанесено слово Dustum — позывной юноши, который тот взял вслед за отцом. Известно, что позывной Кадыров использует и в качестве никнейма в соцсетях.

Ранее чеченский глава Рамзан Кадыров поделился первыми кадрами с празднования дня рождения сына. Политик показал свою встречу с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Джоном Джонсом, который приехал в Грозный, чтобы поздравить Адама с совершеннолетием.

Еще до этого Адам Кадыров был удостоен множества наград разного уровня, занял высокие посты в республике. В конце июня он женился, а позже съездил в зону специальной военной операции, откуда привез пленных бойцов Вооруженных сил Украины. О том, кем сын главы Чечни успел стать к 18 годам, рассказано в большом материале «Ленты.ру».

