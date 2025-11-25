Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 25 ноября 2025Мир

Трампа предупредили о риске позора из-за одного решения по Украине

Волкер: Будет позором, если США откажут Украине в военной и финансовой поддержке
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Если администрация президента США Дональда Трампа откажет Украине в военной и финансовой поддержке, это будет позором, сопоставимым с выводом войск из Афганистана. Об этом предупредил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, его слова приводит телеканал CNN.

«Если бы президент Дональд Трамп просто ушел, не предоставляя больше военной поддержки США, разведданных, финансов, Украина бы все равно продолжала бороться. Европейцы все равно помогали бы Украине, и это продолжалось бы», — сказал он.

При этом Волкер подчеркнул, что такое развитие событий стало бы позором, «по масштабам, сопоставимым с позором для [экс-президента США] Джо Байдена, когда он ушел из Афганистана».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Александр Бевз сообщил, что мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио сообщил о влиянии «некого россиянина» на план США по Украине

    Обнаружен ключ к омоложению крови и иммунитета

    Конгрессмен захотел уйти в отставку из-за мирного плана Трампа по Украине

    Матвиенко прокомментировала проект о платежах по ОМС для неработающих граждан

    Самая красивая женщина в мире снялась без бюстгальтера для бренда

    Тревел-блогерша описала еду в США фразой «россияне вряд ли попробуют»

    Названы главные страхи россиян на рынке готового жилья

    Мертвого подростка нашли у дома в Москве

    Матвиенко спрогнозировала наступление мира на Украине

    Стало известно о ликвидации командира украинских «Волкодавов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости