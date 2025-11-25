Трампа предупредили о риске позора из-за одного решения по Украине

Волкер: Будет позором, если США откажут Украине в военной и финансовой поддержке

Если администрация президента США Дональда Трампа откажет Украине в военной и финансовой поддержке, это будет позором, сопоставимым с выводом войск из Афганистана. Об этом предупредил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, его слова приводит телеканал CNN.

«Если бы президент Дональд Трамп просто ушел, не предоставляя больше военной поддержки США, разведданных, финансов, Украина бы все равно продолжала бороться. Европейцы все равно помогали бы Украине, и это продолжалось бы», — сказал он.

При этом Волкер подчеркнул, что такое развитие событий стало бы позором, «по масштабам, сопоставимым с позором для [экс-президента США] Джо Байдена, когда он ушел из Афганистана».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Александр Бевз сообщил, что мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет.