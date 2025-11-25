Силовые структуры
11:52, 25 ноября 2025Силовые структуры

Цыганскую майнинг-ферму нашли в российском регионе

В Ленинградской области полиция обнаружила цыганскую майнинг-ферму
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области полиция провела масштабный рейд в поселке Красный Бор, где проживает диаспора цыган. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

В подвале одного из домов правоохранители обнаружили оборудование для майнинга криптовалюты. Владельцы недвижимости не могли подтвердить законность потребления электроэнергии. Оборудование было изъято.

Рейд и само оборудование попали на видео, которым поделились в ведомстве. На кадрах видно, как полиция заходит в дома и квартиры цыган с собаками, осматривая комнаты и подвальные помещения. На одном из кадров хозяин дома поднимает ковер и открывает подвал, в котором находится майнинговая ферма.

Во время рейда полиция проверила более 100 человек, 21 из них доставлен в отделение для дополнительной проверки. Нескольких граждан привлекли к ответственности за отсутствие паспортов, а некоторым вручили повестки в военкомат. В трех семьях выявлены серьезные нарушения условий проживания детей.

Ранее в Иркутской области силовики накрыли деятельность по эксплуатации майнингового оборудования. Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода.

