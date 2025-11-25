Бывший СССР
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

Власти Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства неизвестным БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Беспилотник нарушил воздушное пространство Молдавии. Об этом заявила пограничная полиция республики, передает ТАСС.

«Беспилотный летательный аппарат типа Shahed был обнаружен на направлении [населенных пунктов] Виноградовка — Вулканешты, после чего продолжил движение», — указано в сообщении.

Отмечается, что после этого неизвестный БПЛА пересек границу с Румынией в районе населенных пунктов Колибаши и Вадул-луй-Исак.

Ранее стало известно, что Великобритания направит в Молдавию контингент военных экспертов по беспилотным летательным аппаратам. Это предполагает обучение военных Вооруженных сил Молдавии тактике защиты от беспилотников.

