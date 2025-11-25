Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:54, 25 ноября 2025Интернет и СМИ

В нескольких российских регионах перестал корректно работать WhatsApp

WhatsApp перестал корректно работать в Новосибирской области и на Сахалине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PixieMe / Shutterstock / Fotodom

Вечером 24 ноября-утром 25 ноября пользователи из разных регионов России заметили, что у них перестал корректно работать WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Об этом написали местные издания.

По данным АСТВ, у жителей Сахалина начались сбои в работе мессенджера еще поздним вечером 24 ноября. Кроме того, проблемы с использованием WhatsApp обнаружили в Хакасии, Красноярском крае, Новосибирской, Архангельской и Томской областях, а также в Якутии.

Ранее в Госдуме сообщили, что количество мошеннических действий с использованием WhatsApp и Telegram сократилось благодаря ограничениям на звонки в этих мессенджерах. С таким заявлением выступил председатель комитета Думы по информполитике Сергей Боярский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио сообщил о влиянии «некого россиянина» на план США по Украине

    Обнаружен ключ к омоложению крови и иммунитета

    Конгрессмен захотел уйти в отставку из-за мирного плана Трампа по Украине

    Матвиенко прокомментировала проект о платежах по ОМС для неработающих граждан

    Самая красивая женщина в мире снялась без бюстгальтера для бренда

    Тревел-блогерша описала еду в США фразой «россияне вряд ли попробуют»

    Названы главные страхи россиян на рынке готового жилья

    Мертвого подростка нашли у дома в Москве

    Матвиенко спрогнозировала наступление мира на Украине

    Стало известно о ликвидации командира украинских «Волкодавов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости