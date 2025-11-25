В нескольких российских регионах перестал корректно работать WhatsApp

WhatsApp перестал корректно работать в Новосибирской области и на Сахалине

Вечером 24 ноября-утром 25 ноября пользователи из разных регионов России заметили, что у них перестал корректно работать WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Об этом написали местные издания.

По данным АСТВ, у жителей Сахалина начались сбои в работе мессенджера еще поздним вечером 24 ноября. Кроме того, проблемы с использованием WhatsApp обнаружили в Хакасии, Красноярском крае, Новосибирской, Архангельской и Томской областях, а также в Якутии.

Ранее в Госдуме сообщили, что количество мошеннических действий с использованием WhatsApp и Telegram сократилось благодаря ограничениям на звонки в этих мессенджерах. С таким заявлением выступил председатель комитета Думы по информполитике Сергей Боярский.