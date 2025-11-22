В Госдуме раскрыли результаты ограничения звонков в WhatsApp и Telegram

Боярский: Мошенничество в WhatsApp и Telegram сократилось благодаря ограничениям

Количество мошеннических действий с использованием WhatsApp и Telegram сократилось благодаря ограничениям на звонки в этих мессенджерах. Результаты этой меры в беседе с ТАСС раскрыл председатель комитета Государственной Думы (ГД) по информполитике Сергей Боярский.

Депутат назвал правильным и своевременным решение частично ограничить вызовы в WhatsApp и Telegram. «И это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан», — добавил Боярский.

По словам парламентария, в отечественном мессенджере Max по сравнению с зарубежными площадками абсолютно по-другому реализована структура безопасности. У российского сервиса также есть специальная служба, которая оперативно реагирует на жалобы пользователей, подчеркнул Боярский. «Огромное количество таких подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия было заблокировано», — указал он.

Ранее сообщалось, что после введения в России ограничений на звонки в WhatsApp и Telegram жители страны стали чаще звонить по сотовой связи. Уточнялось, что начиная с августа голосовой трафик по всей стране в среднем вырос более чем на четверть.

13 августа в Роскомнадзоре сообщили, что в России для противодействия преступности частично ограничиваются звонки в WhatsApp и Telegram. Как пояснили в ведомстве, эти мессенджеры стали основными голосовыми сервисами для обмана, вымогательства, вовлечения в диверсии и теракты граждан России.