В России рассказали о цели поездки Путина в Киргизию

Водолацкий: Визит Путина в Киргизию — это новый этап в отношениях двух стран

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию в числе прочего продлит международные договоры, которые действуют между странами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Наш президент посещает те страны, которые в первую очередь входят в СНГ, в различные структуры, где мы активно работаем. (…) У нас огромное количество международных соглашений, договоров, которые требуют пролонгации и доработки. Киргизия для нас является не просто братской республикой, но стратегическим партнером по многим направлениям. Поэтому сегодняшний визит — в рамках той международной программы, которая давно сформирована президентом», — сказал Водолацкий.

Он выразил мнение, что на встрече Путина с киргизским коллегой Садыром Жапаровым будут приняты решения по пролонгации многих международных договоров.

«Сегодняшний визит — это новый этап выходящих на новый уровень отношений между Россией и Киргизией. У нас очень много моментов, связанных с решением и принятием модельных законов, которые необходимо принять нашим государствам, и вопросы, связанные с созданием совместных предприятий в области энергетики и в области текстильной промышленности», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что Путин посетит Киргизию с официальным визитом 25-27 ноября. В материалах пресс-службы Кремля сообщается, что по итогам переговоров планируется принятие президентами совместного заявления.