00:51, 25 ноября 2025

В российском городе захотели увеличить время оплаты парковки

В Петербурге задумали увеличить время оплаты парковки с 15 минут до конца суток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат законодательного собрания города, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев заявил, что в Санкт-Петербурге могут увеличить время оплаты парковки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Цивилев уточнил, что в Петербурге задумали увеличить время оплаты парковки с 15 минут до конца суток. Он сообщил, что комиссия рассмотрела соответствующий законопроект фракции «Яблоко».

Ранее сообщалось, что в Петербурге могут увеличить штраф за неуплату парковки. В частности, сумму задумали поднять с 3 до 4,5-5 тысяч рублей.

