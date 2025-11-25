Россия
Ветеран СВО рассказал о приготовленной для самоподрыва гранате и неожиданном спасении

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ГРАНЬ

Ветеран СВО с позывным Пионер Анатолий Кольчинский рассказал о приготовленной для самоподрыва гранате и неожиданном спасении. Его рассказ приводит Telegram-канал «Грань».

Кольчинский поведал, что он отказался бросать раненого товарища перед приближавшимися бойцами ВСУ. «Было принято решение (...) подорваться, потому что не хотел я его оставлять», — пояснил он. Солдат рассказал, что подготовил для этой цели гранату. Однако из-за того, что чека зацепилась за карман, взрыва не произошло, и оба россиянина попали в плен.

При погрузке украинцы решили обыскать амуницию российских бойцов. В этот момент произошел взрыв. Благодаря этому Кольчинский и его напарник смогли вернуться к своим.

Возвращаясь в тот момент, собеседник канала признался, что подрывать себя было страшно. Это «не входило в планы», пояснил он.

Ранее другой российский солдат описал самый страшный для него момент на СВО. По словам военнослужащего, таким моментом стало для него окружение. Не ожидая помощи, российские бойцы начали готовиться к выходу с боем, многие держали по одной гранате для себя, пояснил он. Однако неожиданно появившиеся российские самолеты помогли бойцам выйти из кольца.

