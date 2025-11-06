Россия
Российский солдат описал самый страшный для себя момент в зоне СВО

Российский боец Сушкеев: Страшнее всего была боязнь не выйти из окружения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: страница « Mash | Мэш» во «ВКонтакте»

Российский боец Юрий Сушкеев описал самый страшный для себя момент в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал на подкасте Mash, опубликованном во «ВКонтакте».

По словам военнослужащего, самые страшные минуты в зоне спецоперации он испытал, когда вместе с сослуживцами попал в окружение. Не ожидая помощи, российские бойцы начали готовиться к выходу с боем, многие держали по одной гранате для себя, пояснил он.

Однако неожиданно появившиеся в небе российские самолеты помогли прорвать кольцо, отметил он. При этом Сушкеев признался, что в такой ситуации приходится бороться с собой, чтобы не сдаться в плен.

Ранее другой участник СВО рассказал о спасшем ему жизнь амулете. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Цепочка отклонила осколок, который остановился в двух миллиметрах от артерии. В противном случае солдата не удалось бы спасти из-за быстрой кровопотери.

