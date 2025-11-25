Профессор Орсини заявил о шатком положении Зеленского

Профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что власть президента Украины Владимира Зеленского находится в шатком положении. Об этом он высказался в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.

Эксперт отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российским военным. Для Киева ситуация на поле боя стала отчаянной. Орсини добавил, что действия Зеленского показывают шаткость его положения. В частности, украинский лидер потерял поддержку граждан из-за коррупционного скандала.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, предположил, что Европейский союз и Международный валютный фонд используют коррупционный скандал на Украине как повод для прекращения помощи Киеву. «Это конец», — написал он.