Samsung возродит популярную линейку смартфонов

GSM Arena: Samsung возобновит выпуск недорогих смартфонов Galaxy A

Южнокорейская корпорация Samsung возобновит выпуск недорогих и популярных смартфонов серии Galaxy A. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Упоминание загадочного телефона обнаружили в базе бенчмарка Geekbench. В нем протестировали гаджет, который имеет похожий на Exynos 2400 процессор, 8 гигабайт оперативной памяти и операционную систему (ОС) Android 16. Специалисты GSM Arena заявили, что многие признаки указывают на то, что это девайс линейки Galaxy A.

«Его характеристики соответствуют устройству верхнего среднего класса, но не совсем флагманского», — отметили авторы. Они рассказали, что процессор смартфона получил три ядра с частотой 2,78 гигагерц и еще три ядра с частотой 2,3 гигагерц.

Последним смартфонов серии, которую Samsung может возродить, был Galaxy A73, вышедший в апреле 2022 года. Журналисты предсказали, что следующим устройством линейки может оказаться Galaxy A77.

Ранее руководители корпорации Xiaomi предупредили пользователей смартфонов о росте цен. В Reuters полагают, что цены на телефоны вырастут из-за увеличения стоимости модулей памяти.