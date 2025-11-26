Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:32, 26 ноября 2025Наука и техника

Samsung возродит популярную линейку смартфонов

GSM Arena: Samsung возобновит выпуск недорогих смартфонов Galaxy A
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Южнокорейская корпорация Samsung возобновит выпуск недорогих и популярных смартфонов серии Galaxy A. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Упоминание загадочного телефона обнаружили в базе бенчмарка Geekbench. В нем протестировали гаджет, который имеет похожий на Exynos 2400 процессор, 8 гигабайт оперативной памяти и операционную систему (ОС) Android 16. Специалисты GSM Arena заявили, что многие признаки указывают на то, что это девайс линейки Galaxy A.

«Его характеристики соответствуют устройству верхнего среднего класса, но не совсем флагманского», — отметили авторы. Они рассказали, что процессор смартфона получил три ядра с частотой 2,78 гигагерц и еще три ядра с частотой 2,3 гигагерц.

Последним смартфонов серии, которую Samsung может возродить, был Galaxy A73, вышедший в апреле 2022 года. Журналисты предсказали, что следующим устройством линейки может оказаться Galaxy A77.

Ранее руководители корпорации Xiaomi предупредили пользователей смартфонов о росте цен. В Reuters полагают, что цены на телефоны вырастут из-за увеличения стоимости модулей памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Россия пошла на уступки в мирном плане по Украине. От чего готова отказаться Москва?

    Британский миллиардер сообщил о смерти своей супруги

    Сотрудница полиции взяла больничный и стала снимать откровенные видео в форме

    Москву накрыл снегодождь

    Стали известны подробности об атаке ВСУ на отдаленный от границы российский город

    Под стражей по делу о теракте оказался 14-летний школьник из российского региона

    Названы главные валюты в торговле России с ключевыми партнерами

    Назван исчезнувший из плана США по Украине пункт

    Московский кондитер угостил посетителей десертом из «Роллтона»

    Владимира Зеленского отправили в российскую колонию за взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости