00:55, 26 ноября 2025

Макрон высказался о сокращении ВСУ

Макрон выступил против сокращения численности ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Andreas Gora / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках мирного плана США по урегулированию конфликта. Его цитирует агентство Agence France-Presse (AFP).

Французский лидер заявил, что переговоры в Женеве показали, что украинская армия не должна быть ограничена. «Мы спланировали все необходимое для этого», — добавил он.

23 ноября в Женеве прошли переговоры США и Украины. По итогам встречи из разработанного администрацией американского лидера Дональда Трампа мирного плана убрали пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении ВСУ. Всего количество пунктов в документе сократили с 28 до 19.

