Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 26 ноября 2025Россия

Украинские БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря

Минобороны России: 3 украинских БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили акваторией Азовского моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) заметили и сбили беспилотники 26 ноября в период с 20.00 по 23.00 по московскому времени.

Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены над территориями четырех российских регионов: Курской, Белгородской, Ростовской и Рязанской областями.

25 ноября Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на территорию России. Системы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над восемью субъектами РФ и акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    В Пентагоне раскрыли подробности о состоянии пострадавших нацгвардейцев

    Еще один аэропорт России ввел временные ограничения

    В утечке записей переговоров Ушакова и Уиткоффа заподозрили европейские спецслужбы

    В США пригрозили убийством одной категории людей

    Потерявшийся пятилетний мальчик спасся от метели благодаря водителю автобуса

    В Нигерии объявили чрезвычайное положение

    Предсказано скорое выступление Трампа о контакте с пришельцами

    Греф назвал благоприятный для внешней торговли курс доллара

    Спортсменка-чемпионка назвала удивившее ее отличие США от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости