Украинские БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря

Минобороны России: 3 украинских БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили акваторией Азовского моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) заметили и сбили беспилотники 26 ноября в период с 20.00 по 23.00 по московскому времени.

Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены над территориями четырех российских регионов: Курской, Белгородской, Ростовской и Рязанской областями.

25 ноября Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на территорию России. Системы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над восемью субъектами РФ и акваторией Черного моря.