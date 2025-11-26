Экономика
07:56, 26 ноября 2025Экономика

Москву накрыл снегодождь

Синоптик Леус: Осадки в столице не закончатся до вечера
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Столицу в ночь на среду, 26 ноября, накрыл «снегодождь». Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Осадки не закончатся до вечера. Синоптик рекомендовал москвичам взять зонт при выходе из дома.

Автомобилистам рекомендовали аккуратно вести машину, а в вечернее время использовать общественный транспорт, либо отложить поездку на время после 20 часов.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что осадки в виде мокрого снега выпадут в столице вечером 25 ноября и в ночь на 26 ноября. В этот период температура воздуха в Москве составит плюс один — ноль градусов. Возможно налипание мокрого снега и гололедица.

После снегопадов на Москву обрушатся сильные дожди..

    Все новости