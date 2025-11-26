На российском рынке ипотеки заметили небывалый перекос

Вице-премьер Хуснуллин: На рынке ипотеки в России есть перекос

На рынке ипотеки в России есть небывалый перекос в пользу льготных программ — доля рыночных кредитов на жилье занимает всего 18 процентов в общем объеме спроса. Такую ситуацию заметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова передает ТАСС.

«Мы на сегодняшний день поддерживаем рынок жилищного строительства и гарантируем вложения граждан с использованием льготных программ кредитования. Нам это очень дорого обходится. Люди, которые взяли ипотеку под 2 процента, 6 процентов и 8 процентов, они разницу из бюджета получают ежемесячно», — пояснил замглавы правительства.

По словам Хуснуллина, на такой вид поддержки граждан государство тратит 1,9 триллиона рублей. Это нужно, чтобы стабильно сохранять условия кредитования граждан, подчеркнул вице-премьер.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что распространение семейной ипотеки на вторичное жилье в России возможно, но потребует очень аккуратного подхода.