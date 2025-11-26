Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 26 ноября 2025Россия

Названо возможное местонахождение пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Профессор Медведев заявил, что Усольцевых нужно искать ближе к реке Мина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых нужно искать ближе к реке Мина и ручьям. Свою версию озвучил доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев, чьи слова приводит krsk.aif.ru.

По его словам, с 19 века в этих местах добывали золото. Из-за этого в лесах до сих пор можно найти ямы, шурфы (вертикальные или наклонные шахты — прим. «Ленты.ру»), глубиной до десяти метров.

Медведев считает, что собака могла попасть в одну из выработок, а глава семьи Сергей мог отправиться на ее спасение. Таким образом, вся семья могла оказаться в ловушке.

«Поиски следует продолжать вблизи поселка, на границе с лесом. Ближе к Мине и ручьям. Там был старательский шурф», — сказал профессор.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян более чем за месяц поисков не найдено. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, останки россиян не могут найти из-за осадков или диких животных. Кроме того, существует версия, что семья может быть жива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это попытка сорвать переговоры». В США обсуждают утечку разговоров Уиткоффа и Ушакова по Украине. Кому это выгодно?

    Российский студент сломал челюсть 28-летнему отчиму из-за денег

    Женщины экс-замминистра Иванова заявили свои права на украшения Graff, Cartier и Van Cleef

    Россияне поверили в предсказания

    Мужчина решил привезти жене морской огурец и был задержан в аэропорту Москвы

    В Киеве заминировали административные здания

    В Госдуму внесут второй пакет мер против интернет-мошенников

    Одежду нового бренда Вали Карнавал раскритиковали в сети фразой «можно найти на Садоводе»

    Матвиенко возмутила порочная практика некоторых работодателей

    В США просчитали решение Путина по Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости