ОДКБ проведет учения вблизи границ НАТО

ОДКБ проведет учения «Нерушимое братство» в Белоруссии в октябре 2026 года

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет серию военных учений, а именно «Нерушимое братство» и «Барьер» в Белоруссии в октябре 2026 года. Об этом сообщили в Минобороны республики ТАСС.

«Министр обороны Беларуси пригласил кыргызских военнослужащих принять участие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ „Нерушимое братство — 2026“ и специальном учении с силами и средствами РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ „Барьер-2026“, которые планируется провести на территории Республики Беларусь в октябре 2026 года», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Заявление о проведении военных учений прозвучало на полях саммита ОДКБ, который проходит в Киргизии.

17 сентября польское издание TVP World отмечало, что НАТО «боится» совместных учений России и Белоруссии и проводит собственные маневры на литовско-белорусской границе. Утверждается, что в регулярных учениях принимают участие 3700 солдат из восьми стран под командованием Германии.